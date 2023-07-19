МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чехии надо начать строительство малого модульного реактора в районе АЭС "Темелин" одновременно с созданием нового энергоблока на атомной электростанции "Дукованы", заявил во вторник во время посещения Южно-Чешского края президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. Россия и Венгрия внесли изменения в соглашение о кредите на АЭС "Пакш-2"

"Я уже давно интересуюсь вопросами энергетики и энергетической безопасности в Чехии. И уже в ходе (президентской) кампании я контактировал с рядом экспертов (в этой сфере). Исходя из этого, я убежден, что для Чехии будущее энергетики однозначно связано с атомом, но при этом в рамках атомной энергетики у нас должен быть правильный микс. Это означает — как большие реакторы, так и малые, модульные. Думаю, что в национальной энергетической стратегии было бы правильным выбрать путь параллельного строительства как большого реактора на АЭС "Дукованы", так и малого, в Темелине", — сказал президент.

По словам Павела, ситуацию должно оценивать правительство. "Но я буду продолжать работать с экспертами, чтобы найти оптимальный путь для Чехии", — цитирует агентство главу страны.

В настоящее время в Чехии действуют две атомные станции. АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.

В мае 2023 года три зарубежные фирмы, являющиеся участниками тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", были приглашены к подаче окончательных вариантов проекта. Это американская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Еще две фирмы, подавшие заявки на участие в тендере, российская госкорпорация "Росатом" и китайская компания China General Nuclear Power, в 2021 году были исключены из конкурса, как было объявлено правительством, по соображениям безопасности.

Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" должно завершиться в 2036 году. Как предполагается, его стоимость составит около 160 миллиардов крон (около 7,4 миллиарда долларов).

Топливо для обеих чешских станций до сих пор поставляла топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. Однако в конце марта 2023 года представитель энергетического концерна ČEZ Ладислав Кржиж заявил, что со следующего года поставщиком топлива для АЭС "Дукованы" станет американская компания Westinghouse. Ранее сообщалось, что с 2024 года на АЭС "Темелин" вместо ТВЭЛ топливо будут поставлять Westinghouse и французская компания Framatome. Чешские власти аргументируют эти замены также соображениями национальной безопасности.