МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа", строящаяся с участием России, обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Росатом" в преддверии саммита "Россия-Африка" и в канун первой годовщины со дня начала сооружения этой атомной станции. "Росатом" готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

"После завершения строительства доля АЭС "Эль-Дабаа" в энергобалансе страны составит около 10%, что, по нашим подсчетам, обеспечит электроэнергией около 20% населения страны (20 миллионов человек)", — отметили в госкорпорации.

Согласно оценкам, эксплуатация АЭС "Эль-Дабаа" позволит увеличить до 21% долю выработки низкоуглеродной электроэнергии в республике и значительно – до 15 миллионов тонн ежегодно – сэкономить выбросы углекислого газа.

"По нашим оценкам, только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов США, что составляет около 1% от ВВП Египта", — добавили в "Росатоме".

АЭС "Эль-Дабаа" строится в полном соответствии с графиком, заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, посещая площадку станции. Сейчас сооружаются три блока станции, в нынешнем году начнется возведение четвертого блока.

Станция расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Также в "Росатоме" сообщили, что один из важных этапов строительства с участием России энергоблока №1 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", начало бетонирования фундаментной плиты здания турбины, планируется начать в октябре нынешнего года.

"На октябрь запланировано начало бетонирования фундаментной плиты здания турбины первого энергоблока и установка устройства локализации расплава", — отметили в "Росатоме".

АЭС "Эль-Дабаа" строится в полном соответствии с графиком, заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, посещая площадку станции. Сейчас сооружаются три блока станции, в нынешнем году начнется возведение четвертого блока.

Станция расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Южнокорейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) поставит оборудование для турбинных отделений АЭС "Эль-Дабаа", соответствующий контракт с инжиниринговым дивизионом "Росатома" был подписан в Каире в августе 2022 года.

Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.