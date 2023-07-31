МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Великобритания планирует предоставить более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости, следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. Великобритания продолжит курс на запрет новых авто с ДВГ, сообщило СМИ

"Сотни новых лицензий на добычу нефти и газа будут выданы в Великобритании, подтвердил сегодня (понедельник, 31 июля) премьер-министр, поскольку правительство страны продолжает поддерживать нефтегазовую отрасль Северного моря в рамках усилий по повышению энергетической независимости Великобритании", — говорится в тексте релиза.

Отмечается, что местами размещения новых кластеров по улавливанию, использованию и хранению углеродных продуктов станут Северо-Восточная Шотландия и район реки Хамбер на северо-востоке Англии. Первые лицензии нового пакета планируется выдать этой осенью.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ и увеличения добычи нефти и газа в Северном море. Ответственные надзорные органы приняли от добывающих компаний заявки на разработку 898 участков недр в Северном море и выдали ранее более 100 лицензий на добычу в этом регионе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.