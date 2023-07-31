МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола № 2 о кредите Венгрии на строительство АЭС, корректирующего порядок выплаты кредита. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Глава МИД Венгрии прокомментировал планы принять 12-й пакет санкций

В соответствии с соглашением о предоставлении кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года был предоставлен госкредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии, отмечалось в сопроводительных материалах.

В связи с введенными в феврале 2022 году США и Евросоюзом односторонними ограничительными мерами в отношении России и, как следствие, невозможностью получения Российской Федерацией платежей от стран-дебиторов, включая Венгрию, в долларах США и евро Минфин России провел ряд двусторонних консультаций с минфином Венгрии при участии российского подрядчика и венгерского заказчика по согласованию новых условий и порядка исполнения венгерской стороной своих платежных обязательств перед Россией, также отмечалось в них.

В итоге между сторонами был подписан протокол, предусматривающий следующие условия: погашение венгерской стороной накопленной с 1 марта 2022 года и до даты вступления в силу протокола № 2 задолженности по уплате процентов по кредиту, а также комиссии за неиспользование согласованной суммы кредита за 2021 и 2022 годы (в общей сумме 0,9 миллиона евро) не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу протокола; неначисление штрафных процентов на сумму вышеуказанных невыполненных в срок платежей по кредиту в случае осуществления их в течение установленного протокола; прекращение действия всех положений соглашения, касающихся процедуры принятия контракта к финансированию, с подтверждением факта принятия контракта к финансированию в апреле 2017 года.

Также предусматривается осуществление платежей по кредиту с использованием счета венгерской стороны в евро, который планируется открыть в российском банке, и процедуры безакцептного списания российской стороной валютных средств с этого счета в оплату задолженности по кредиту.