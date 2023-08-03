БИШКЕК, 3 авг — ПРАЙМ. В Киргизии после 12 лет простоя возобновили добычу каменного угля на месторождении Жыргалан в Иссык-Кульской области, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабмина. СМИ узнали, сколько газа дает месторождение "Галкыныш" Туркменистану

"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики… Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью каменноугольного месторождения Жыргалан. В ходе ознакомления было отмечено, что месторождение простаивало более 12 лет, однако в связи с поручением президента… было запущено и будет обеспечивать город Каракол и близлежащие районы углем в зимнее время", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, запуск Жыргалана даст возможность снизить нагрузку на крупнейшее угольное месторождение страны Кара-Кече, а также сэкономить денежные средства, которые ранее направлялись на перевозку угля с месторождения Кара-Кече в город Каракол и близлежащие районы.

"В настоящее время месторождение Жыргалан добывает 100-120 тонн угля в сутки, в зимний период для снабжения города Каракол, Тюпского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов необходимо 12 тысяч тонн угля, в связи с чем было отмечено, что потребность данных районов в твердом топливе будет полностью обеспечено каменноугольным месторождением Жыргалан", — добавили в пресс-службе.

В советское время на месторождении Жыргалан добывалось по 80-100 тысяч тонн угля в год. Разведанные запасы оцениваются примерно в 18 миллионов тонн.