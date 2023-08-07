САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 7 авг — ПРАЙМ. Боливия открыла месторождение нефти и газа, которое принесет стране дополнительные доходы в 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам президент компании Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Армин Доргатен. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

"Мы провели исследование, что позволяет нам заключить, что у страны есть 0,7 триллиона кубометров газа и 52 миллиона баррелей (нефти)", — сказал он.

На сайте компании уточняется, что "новое месторождение принесет стране примерно 5 миллиардов долларов по газу и позволит сэкономить 1 миллиард долларов на покупке топлива".