БРЮССЕЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. Франция и остальная Европа смогут обойтись без поставок урана из Нигера и найти в случае необходимости других поставщиков, даже несмотря на то, что это приведет к росту затрат, считает французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

"Если поставки урана из Нигера, используемого французской (промышленной компанией) Areva, прекратятся, это, безусловно, станет большой потерей для Франции и Европы, однако они представляют только 17% регенерированного урана для французского ядерного сектора… Франция и Европа могут обойтись без урана из Нигера, даже если это будет сложно и затратно", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, существуют и другие источники поставок, а самой Европе необходимо относительно небольшое количество урана, особенно после прекращения работы в Германии всех АЭС.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Бывшая французская колония, Нигер, остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.

Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.