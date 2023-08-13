МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК). В Приморье эвакуировали свыше двух тысяч человек

В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС.

"В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (села Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятино энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в г. Уссурийск)", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что без света из-за разлива реки остаются село Рязановка и поселок Ромашка Хасанского округа. Начать ремонт в населенных пунктах трех муниципалитетов пока нельзя из-за сильного подъема уровня воды и отсутствия проезда.

"За прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК посредством пешего обхода ЛЭП, плавсредств, а также с помощью современных технических решений установили места повреждений энергообъектов, вызванных паводками. Исходя из особенностей повреждений, специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации ситуаций после улучшения паводковой обстановки", — отметили в пресс-службе.