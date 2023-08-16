МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Протокол, дающий Венгрии возможность отсрочки платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш-2", вступил в силу, следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовых актов. Россия и Венгрия внесли изменения в соглашение о кредите на АЭС "Пакш-2"

Ранее Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2", в конце июля протокол был ратифицирован Госдумой и Советом Федерации. Как отмечается в статье 8 опубликованного протокола, тот вступает в силу на пятый календарный день после получения последней информации в письменном виде по дипломатическим каналам, в которой стороны уведомляют друг друга о том, что они выполнили внутренние процедуры, необходимые для вступления протокола в силу.

Отмечается, что последние необходимые условия были выполнены 11 августа, соответственно, протокол вступает в силу 16 августа 2023 года. Опубликованный документ подписан министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке. Консорциум Framatome-Siemens строит АЭС "Пакш-2" вопреки запрету ФРГ

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.