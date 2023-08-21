МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось 6-ю неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. США предрекли исчезновение в случае войны с Россией и Китаем

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 12-18 августа сократилось на 12 единиц, до 642 единиц, минимума с февраля 2022 года.

Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 120 единиц, или 15,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 5 единиц, до минимума с марта 2022 года 520 единиц, а число действующих газовых буровых установок снизилось на 6 единиц, до минимума с февраля 2022 года 117 единиц.