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Число нефтяных и газовых буровых установок в США продолжает сокращаться
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось 6-ю неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Совокупное число... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось 6-ю неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 12-18 августа сократилось на 12 единиц, до 642 единиц, минимума с февраля 2022 года.
Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 120 единиц, или 15,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 5 единиц, до минимума с марта 2022 года 520 единиц, а число действующих газовых буровых установок снизилось на 6 единиц, до минимума с февраля 2022 года 117 единиц.