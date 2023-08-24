2023-08-24T12:52:03+03:00
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2023-08-24T12:52:03+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230824/841561165.html
На ближайшее время альтернативы углеводородному топливу нет, заявил Путин
Энергетика
Новости
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. Альтернативы углеводородному топливу на ближайшее время нет, заявил по ВКС в ходе встречи в формате БРИКС плюс президент России Владимир Путин. "Поэтому совершенно очевидно, что... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Альтернативы углеводородному топливу на ближайшее время нет, заявил по ВКС в ходе встречи в формате БРИКС плюс президент России Владимир Путин.
"Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", — сказал он и отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.