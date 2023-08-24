МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Альтернативы углеводородному топливу на ближайшее время нет, заявил по ВКС в ходе встречи в формате БРИКС плюс президент России Владимир Путин. БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок, заявил Путин

"Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы угля углеводородному топливу не просматриваются", — сказал он и отметил, что переход к низко эмиссионной экономике должен быть постепенным.