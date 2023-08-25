МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor начала добычу на месторождении Statfjord Ost в Северном море на полгода раньше срока после бурения новых скважин, ожидая увеличения совокупной добычи на 26 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, следует из пресс-релиза компании. Немецкая Wintershall Dea начала добычу газа на вновь открытом месторождении

"Две новые скважины были пробурены… и планируется пробурить еще три. Statfjord Ost связан платформой Statfjord C, и проект включает в себя модификацию Statfjord C, а также прокладку нового трубопровода… к подводным скважинам", — сообщает Equinor.

Отмечается, что добыча началась на полгода раньше изначально намеченного срока. Также Equinor и ее партнеры ожидают увеличения добычи Statfjord Ost на 26 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Statfjord Ost — нефтегазовое месторождение в Северном море, было открыто в 1977 году, добыча началась в сентябре 1994 года.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в 30 странах, штат компании по всему миру составляет 22 тысячи человек. Крупнейший акционер — Норвегия.