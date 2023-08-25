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Equinor досрочно начала добычу на месторождении Statfjord Ost
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Норвежская энергетическая компания Equinor начала добычу на месторождении Statfjord Ost в Северном море на полгода раньше срока после бурения новых скважин, ожидая увеличения... ПРАЙМ, 25.08.2023
нефть, энергетика, новости, газ, норвегия, equinor, добыча нефти, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor начала добычу на месторождении Statfjord Ost в Северном море на полгода раньше срока после бурения новых скважин, ожидая увеличения совокупной добычи на 26 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, следует из пресс-релиза компании.
"Две новые скважины были пробурены… и планируется пробурить еще три. Statfjord Ost связан платформой Statfjord C, и проект включает в себя модификацию Statfjord C, а также прокладку нового трубопровода… к подводным скважинам", — сообщает Equinor.
Отмечается, что добыча началась на полгода раньше изначально намеченного срока. Также Equinor и ее партнеры ожидают увеличения добычи Statfjord Ost на 26 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
Statfjord Ost — нефтегазовое месторождение в Северном море, было открыто в 1977 году, добыча началась в сентябре 1994 года.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в 30 странах, штат компании по всему миру составляет 22 тысячи человек. Крупнейший акционер — Норвегия.