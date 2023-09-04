СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Проект АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, пуск первого энергоблока состоится в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин. Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств, после поставки первой партии российского атомного топлива "Аккую", в следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок", — сказал Путин на переговорах с президентом Турции.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что работы по АЭС "Аккую" идут хорошо.

"Конечно, как вы уже сказали, развитие АЭС "Аккую" идет хорошо, полным ходом. Шаги, предпринятые в отношении первого блока, также очень хороши. Я думаю, что мы также сделаем шаг в направлении строительства Синопской АЭС (Анкара планирует строительство второй АЭС в Синопе – ред.)", — сказал Эрдоган.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

ЭНЕРГЕТИКА

В сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, заявил Путин на встрече с Эрдоганом. Котировки нефти растут на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

"Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого", — сказал Путин.