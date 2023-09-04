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В АСЕАН заинтересовались предложенной Россией платформой энергобезопасности
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Предложенная Россией концепция платформы коллективной энергетической безопасности вызвала большой интерес у всех стран АСЕАН, заявил на проходящем в Джакарте Деловом... ПРАЙМ, 04.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Предложенная Россией концепция платформы коллективной энергетической безопасности вызвала большой интерес у всех стран АСЕАН, заявил на проходящем в Джакарте Деловом инвестиционном саммите АСЕАН (АВIS-2023) председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков.
Как следует из предоставленного Деловым советом пресс-релиза, платформа коллективной энергетической безопасности России и стран АСЕАН предполагает выработку совместной стратегии на 30 лет вперед. Она призвана, помимо прочего, поддерживать программы углеродной нейтральности и альтернативных источников энергии, прежде всего, атомной, водородной и солнечной.
"Платформа коллективной энергетической безопасности способна обеспечить российским энергетическим кампаниям доступ к дополнительному экономически-ориентированному рынку в размере 170 миллиардов американских долларов в год", — заявил по итогам второго дня саммита Поляков. Уточняется, что цифра в 170 миллиардов складывается из статистики импорта, экспорта и инвестиций в проекты в регионе.
Председатель Делового совета подчеркнул, что проект платформы "вызывает большой интерес у всех без исключения стран региона", так как позволяет не на словах, а на деле реализовать подходы по повышению уровня энергетической безопасности.