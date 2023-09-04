МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник Британская ассоциация автомобилистов RAC. В Польше предрекли дефицит электричества в Евросоюзе зимой

"В августе цена за литр бензина взлетела почти на семь пенсов (6,68 пенса), в то время как цена на дизель резко выросла на восемь пенсов, что представляет пятое и шестое крупнейшее увеличение за месяц за 23 года", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Таким образом, стоимость заправки полного бака автомобиля бензином выросла в Британии за месяц почти на четыре фунта, дизелем – почти на 4,5 фунта.

Отмечается, что рекордные скачки цен были ранее зафиксированы в первой половине 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине, после чего цены стали вновь стабилизироваться.

Резкое повышение стоимости топлива было вызвано ростом цен на нефть из-за решения стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что стоимость автострахования в Великобритании во втором квартале 2023 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла рекордных значений.