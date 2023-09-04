МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересованы в создании энергетического коридора в Европу, следует из совместного заявления по итогам трехсторонней встречи в президентском дворце в Никосии. Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ

"В свете растущей потребности в диверсификации и взаимосвязи энергоресурсов, обусловленной геополитическими событиями, мы подтвердили общую заинтересованность в продвижении перспектив создания надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу", — говорится в совместном заявлении.

В заявлении отмечается, что важно развивать "энергетическую синергию" с единомышленниками, в том числе сотрудничая с газовым форумом Восточного Средиземноморья (ENGF) и проектом EuroAsia Interconnector, а также другими региональными проектами.

Согласно заявлению, Кипр, Израиль и Греция ценят возможность работы с США в формате "3+1", который "может предложить ощутимые результаты, в частности, в энергетике, экономике, борьбе с изменением климата, готовности к чрезвычайным ситуациям и борьбе с терроризмом".

В заявлении также упоминается обострение ситуации вокруг Кипра. Как отмечается, региону нужна стабильность и эскалации конфликта необходимо избегать. "Роснефть" отсудила средства у кипрской Rosneft Trade Limited

Греция, Кипр и Израиль в январе 2020 года подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Планировалось через данный газопровод поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем довести газ до Италии. США поначалу активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку против его строительства выступает Турция.