МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия подтверждает, что защищена от внешних шоков в энергетике и сохраняет ключевые позиции в этой отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта производства мурманского СПГ. 

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

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"В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и занимает ключевые позиции в мировой энергетики. Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно", — сказал он.

Глава государства также отметил, что Россия рассматривает возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2".

"Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири — 2", — сказал Путин в понедельник на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ". 

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Путин отметил, что вопросы доступности и недопущения серьезных ценовых скачков в энергетике нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге.

"Хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа — это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей — как предпринимателей, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации страны, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг – для промышленности и населения, недопущения серьезных ценовых скачков", — сказал президент.

Несмотря на санкции, подчеркнул президент, российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты.