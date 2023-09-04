КИШИНЕВ, 4 сен — ПРАЙМ. Газотранспортные сети (ГТС) Молдавии перейдут на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"), сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики. Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед "Газпромом"

Ведомство отмечает, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.

Третий энергопакет ЕС ограничивает возможности компаний, добывающих и продающих газ, владеть газопроводами и использовать их на территории Евросоюза. В рамках пакета российскому "Газпрому" ограничен доступ к газопроводу OPAL: российская компания может заполнять эту трубу лишь наполовину.

В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу".

"Компания "Вестмолдтрансгаз" подписала сегодня договор аренды газотранспортной сети с ее владельцем – дочерней компанией "Молдовагаз" – АО "Молдоватрансгаз". Срок аренды 5 лет. Для того, чтобы контракт вступил в силу, он должен быть одобрен Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ)", — говорится в распространенном для СМИ сообщении Минэнерго.

Ранее глава минэнерго страны Виктор Парликов заявлял, что правительство внесло поправки в законодательство, прописывающие процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачу ее активов другой компании. Согласно им, если "Газпром" (мажоритарный акционер "Молдовагаза") откажется от передачи активов, НАРЭ назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.

Компания "Вестмолдтрансгаз" была сертифицировано НАРЭ в качестве оператора газотранспортной системы, владеющей газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев. Акционерами предприятия являются румынская компания "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (25%).