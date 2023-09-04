ВЕНА, 4 сен — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. Австрия прокомментировала ситуацию с западными компаниями в России

"Приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения", — сказал он в интервью телеканалу ORF.

"Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", — добавил Нехаммер.

Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.

При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".

Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.