МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китай в январе-августе 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 14,7% и 9,4% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Таможня КНР сообщила о сокращении товарооборота между Китаем и США

За отчетный период Китай импортировал 378,55 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 218,16 миллиарда долларов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В августе Китай закупил за границей 52,8 миллиона тонн нефти на 30,6 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа в январе-августе 2023 года составил 77,7 миллиона тонн на сумму 42,07 миллиарда долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 0,9%). В августе Китай закупил за границей 10,85 миллиона тонн природного газа на 5,18 миллиарда долларов.

Импорт угля за первые восемь месяцев 2023 года составил 305,51 миллиона тонн (рост на 82%) и обошелся Китаю в 35,65 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 35%). В августе Китай закупил за границей 44,33 миллиона тонн угля на 4,08 миллиарда долларов.

Вместе с тем экспорт Китая, по данным главного таможенного управления КНР, в январе-августе 2023 года снизился на 5,6%, импорт сократился на 7,6%.

Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 5,6% и составил 2,223 триллиона долларов, импорт упал на 7,6%, достигнув отметки в 1,67 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР за первые восемь месяцев года составило 553,4 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-август 2023 года достиг 3,89 триллиона долларов, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в августе объем внешней торговли КНР достиг 501,4 миллиарда долларов, что на 8,2% меньше, чем в августе 2022 года и на 3,9% больше, чем в июле 2023 года.

Экспорт в августе достиг отметки в 284,87 миллиарда долларов, что на 8,8% меньше, чем в августе прошлого года и на 1,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем, импорт составил 216,51 миллиарда долларов, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года и на 7,6% больше показателя июля этого года.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-август остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 529,1 миллиарда долларов, с АСЕАН — 591,18 миллиарда долларов, с США — 438,1 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 322,39 миллиарда долларов, со странами Африки — 188,566 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов.