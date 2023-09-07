ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Биржевые цены на газ в Европе растут на два процента

"Есть хорошие перспективы традиционно добрых связей в газовой области. Gazprom International участвовал в бурении более 20 скважин и готов эту работу продолжать. Профильные ведомства обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок в Бангладеш сжиженного природного газа и нефти", — сказал дипломат на пресс-конференции в четверг.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед, выступая на Катарском экономическом форуме, заявила, что Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене.