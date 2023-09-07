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Москва и Дакка обсуждают регулярные поставки топлива в Бангладеш
Энергетика
Новости
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Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Есть хорошие перспективы... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, газ, россия, топливо, бангладеш
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДАККА, 7 сен — ПРАЙМ. Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Есть хорошие перспективы традиционно добрых связей в газовой области. Gazprom International участвовал в бурении более 20 скважин и готов эту работу продолжать. Профильные ведомства обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок в Бангладеш сжиженного природного газа и нефти", — сказал дипломат на пресс-конференции в четверг.
Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед, выступая на Катарском экономическом форуме, заявила, что Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене.