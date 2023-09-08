МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет штрафовать за несоблюдение правил торгов нефтепродуктами в режиме аукциона открытия, штраф может составить до 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости на бирже. Москва и Дакка обсуждают регулярные поставки топлива в Бангладеш

СПбМТСБ в четверг сообщила об ужесточении требований к торгам в секции "Нефтепродукты" в целях снижения ценовой волатильности. Так, биржа позволяет выставлять не более одной заявки с объемом до 8 лотов на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП", а также до 5 лотов на условиях "франко-труба" от одного участника торгов по одному биржевому инструменту. Также на аукционе открытия покупатели не могут выступать продавцами, а биржевой товар, приобретенный в таком режиме, не может перепродаваться как двусторонний встречный аукцион.

"В случае нарушений данных рекомендаций ФАС применяются штрафные санкции. Размер штрафа установлен правилами допуска и составляет до 10 штрафных ставок (до 200 тысяч рублей)", — уточнили в СПбМТСБ.

Другой мерой воздействия может быть запрет допуска к участию в торгах.

Как пояснили агентству в СПбМТСБ, аукцион открытия — это разновидность дискретного аукциона, цена которого формируется на основе поступивших заявок — агрегированного спроса и агрегированного предложения. Он проводится по наиболее ликвидным инструментам с поставкой бензина и дизеля с базисов при НПЗ с целью стабилизации ценовых колебаний в начале торговой сессии.

Аукцион открытия, в отличие от двойного встречного аукциона, который проводится в ходе основной сессии, короче и действует в течение 15 минут перед началом основных торгов. Механизм на торгах нефтепродуктами начал использоваться в конце августа. По итогам торгов биржа проводит анализ эффективности применения аукциона открытия в сложившейся ценовой ситуации.