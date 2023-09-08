МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. У Евросоюза нет планов запретить поставки российского СПГ в ближайшее время, несмотря на рост импорта из других стран, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера в интервью Reuters. Это абсурд: Европа подобралась к российскому газу с другой стороны

Она напомнила про энергетический кризис, поразивший Европу в прошлом году. Сейчас дефицита поставок нет, хранилища заполнены, однако остаются опасения очередного скачка цен. "Есть это чувство дефицита и страха", — констатировала Рибера.

Объем экспорта российского природного газа сократился с прошлого года после того, на фоне санкций Запада снизились трубопроводные поставки, а трубопровод "Северный поток" был взорван. Это привело к сокращению доходов России от энергоэкспорта почти на 40 процентов в годовом выражении.

Однако СПГ по-прежнему приносит ей миллиарды долларов. По данным издания, поставки российского СПГ в Европу с января по июль 2023 года выросли на 40 процентов к аналогичному периоду 2021 года, до начала конфликта на Украине. А европейская консалтинговая компания Bruegel подсчитала, что Европа с марта-2022 по февраль этого года заплатила России за сжиженный газ 12 миллиардов евро (12,85 миллиарда долларов).

Несмотря на то, что ЕС ставит своей целью полностью избавиться от зависимости от импорта энергоносителей из России к 2027 году, признаков сокращения поставок пока не наблюдается. Рибера не исключила, что в будущем запрет на СПГ все же возможен, однако на данный момент Европа предпочитает избежать дополнительной турбулентности.

Из-за резкого роста цен на энергоносители европейская промышленность столкнулась с масштабным кризисом и скачком инфляции. Многим предприятиям пришлось остановить или сократить производство. Это привело к тому, что экономика "локомотива Европы" — Германии впала в умеренную рецессию в начале года.

При этом Испания является вторым по величине покупателем российского природного газа в мире. "Мне это не нравится. Я знаю, что благодаря нашей инфраструктуре новые игроки покупают российский СПГ и хранят его на у нас, чтобы потом в любое время иметь возможность реэкспорта повсюду", — сказала Рибера.

По ее словам, испанское правительство пыталось остановить этот импорт, но не нашло для этого достаточно правовых оснований. "Поэтому мы попросили компании не брать новые российские обязательства и уделять больше внимания прозрачности, чтобы понимать, откуда изначально взялись те или иные партии СПГ", — добавила она.