ВЛАДИВОСТОК, 10 сен /ПРАЙМ/. Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой демпфирующего механизма, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ, отметив, что рассчитывает на возобновление деятельности приостановивших работу НПЗ "уже сегодня-завтра".

Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

"Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй", — ответил Шульгинов на вопрос о влиянии корректировки топливного демпфера на рынок.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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