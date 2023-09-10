ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что принципиальные решения о налоговых стимулах для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа будут приняты в начале 2024 года, а применяться начнут в 2027 году, сообщил глава министерства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В Минэнерго прокомментировали нынешнюю цену на российскую нефть

Как отметил министр, до 2027 года необходимо провести работу по классификации всех технологий увеличения нефтеотдачи для трудноизвлекаемых запасов, а также классификации, что относится к таким запасам, а что – нет.

"Понимая те вызовы, с которыми сталкивается сегодня бюджет, рассчитываем, что принципиальные решения будут приняты в начале 2024 года, а применяться они начнут в 2027-м", — сказал Шульгинов о потенциале налогового стимулирования для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.

Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года, говорил в интервью РИА Новости в июне замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Новатэк" в этом году обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа. В компании считают, что России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призывал донастроить налоговый режим таким образом, чтобы он стимулировал применение новых технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

В планы Минэнерго РФ входит до конца 2023 года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, говорил министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго придерживаются позиции, что в России необходима поддержка шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. Более 40% добычи и 60% запасов уже приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот процент превысит 70%.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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