МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ оценивает объем "серого" экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн, в ближайшее время он будет ограничен, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. ЛДПР разработала проект, устанавливающий предел розничных цен на топливо

По словам министра, на "сером" экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учётом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. "Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность", — сказал Шульгинов.

Отвечая на вопрос об объеме "серого" экспорта, министр сказал: "Несколько миллионов тонн с начала года".

По его словам, для ограничения "серого" экспорта топлива рассматриваются все варианты, но в приоритете — создание списка уполномоченных экспортеров производителей продукции и поставщиков на внутренний рынок.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

При этом министр отметил, что цены на топливо в России формируются рыночным способом, тем не менее, Минэнерго РФ работает с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли опережающими темпами.

"Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложения на рынке", — сказал Шульгинов.

Как заметил министр, цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но там не менее, рынок топлива должен быть умеренно контролируемым.

"В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова", — сказал глава Минэнерго.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе серым экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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