МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Выбора нет". Финляндия признала, что вредит россиянам

"Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", — сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне кризиса на Украине. Как позднее признали европейские и американские политики, введенные ограничения не принесли желаемого результата.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, россияне спокойно прошли через этот прессинг, а инициторы санкций наказали сами себя.