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2023
https://1prime.ru/energy/20230925/841816344.html
Россия не остановила стройки АЭС за рубежом, заявил Лихачев
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Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Россия продолжает... ПРАЙМ, 25.09.2023
энергетика, бизнес, новости, росатом, аэс, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", — сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.
Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне кризиса на Украине. Как позднее признали европейские и американские политики, введенные ограничения не принесли желаемого результата.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, россияне спокойно прошли через этот прессинг, а инициторы санкций наказали сами себя.