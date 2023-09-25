МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

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"Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", — сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне кризиса на Украине. Как позднее признали европейские и американские политики, введенные ограничения не принесли желаемого результата.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, россияне спокойно прошли через этот прессинг, а инициторы санкций наказали сами себя.

 