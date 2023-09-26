МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья, так швейцарский гигант Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет газета Financial Times. Не получилось. СМИ сообщило об очередном провале западных санкций

"Гигант торговли сырьевыми товарами Glencore в июле этого года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, тем самым подчеркнув, как поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья", — говорится в публикации.

Издание пишет, что, согласно таможенным документам и фотографиям, с которыми удалось ознакомиться Financial Times, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов приобрел не менее 5000 тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Приобретенная продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле.

В статье отмечается, что такие сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как "перевалочного узла". Согласно Financial Times, некоторые европейские чиновники утверждают, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, снижает эффективность западных санкций.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых — является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.