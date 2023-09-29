2023-09-29T18:40:12+03:00
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"Лукойл" и "Норникель" зарегистрировали на Ямале нефтегазовую компанию
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Подразделения "Лукойла" и "Норникеля" зарегистрировали в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) компанию по добыче нефти и газа ООО "Варейнефтегаз",... ПРАЙМ, 29.09.2023
энергетика, экономика, новости, россия, лукойл, норникель, добыча нефти, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Подразделения "Лукойла" и "Норникеля" зарегистрировали в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) компанию по добыче нефти и газа ООО "Варейнефтегаз", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Сведения об организации занесены в ЕГРЮЛ 28 сентября.
Уставной капитал составляет 200 миллионов рублей. Среди учредителей – ООО "Лукойл Западная Сибирь" и зарегистрированное в марте 2023 года ООО "Заполярьенефтегаз" (принадлежит структурам "Норникеля" – АО "Норильскгазпром" и АО "Норильсктрансгаз") с долями по 50%.
Генеральным директором назначен Владимир Сарычев.
Основным видом деятельности созданной организации, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), станет добыча нефти и попутного нефтяного газа.
Среди дополнительных видов деятельности "Варейнефтегаза" указаны добыча природного газа и газового конденсата, производство нефтепродуктов, распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям и его продажа.
ООО "Лукойл Западная Сибирь" добывает около 40% углеводородов группы "Лукойл". Предприятие работает на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.