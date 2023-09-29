МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Подразделения "Лукойла" и "Норникеля" зарегистрировали в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) компанию по добыче нефти и газа ООО "Варейнефтегаз", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа 2024 года

Сведения об организации занесены в ЕГРЮЛ 28 сентября.

Уставной капитал составляет 200 миллионов рублей. Среди учредителей – ООО "Лукойл Западная Сибирь" и зарегистрированное в марте 2023 года ООО "Заполярьенефтегаз" (принадлежит структурам "Норникеля" – АО "Норильскгазпром" и АО "Норильсктрансгаз") с долями по 50%.

Генеральным директором назначен Владимир Сарычев.

Основным видом деятельности созданной организации, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), станет добыча нефти и попутного нефтяного газа.

Среди дополнительных видов деятельности "Варейнефтегаза" указаны добыча природного газа и газового конденсата, производство нефтепродуктов, распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям и его продажа.

ООО "Лукойл Западная Сибирь" добывает около 40% углеводородов группы "Лукойл". Предприятие работает на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.