МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэнерго рассматривает снятие запрета на экспорт бензина из России как "следующий этап", но надо действовать по обстановке, заявил журналистам глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Глава Крыма сообщил о подготовке мер по выравниванию цен на топливо

Шульгинов отметил, что снятие запрета экспорта бензина возможно "следующим этапом".

"Мы должны действовать по обстановке", — добавил министр, выразив мнение, что подписанное председателем правительства постановление поспособствует стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Министр также отметил, что ведомство не рассматривает идею создания единого спецэкспортера топлива из России.

"Результаты (введенных мер — прим. ред.) уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал глава Минэнерго. По словам Шульгинова, затоваривания на рынке не наблюдается.

Кабмин РФ в пятницу утвердил дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. В том числе вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.