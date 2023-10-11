МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис в мире связан с недостаточным инвестированием в нефтегазовую отрасль, время нефти и газа рано признали окончившимся, сказал член правления, зампредседателя правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. Путин отметил успешную работу России и Ирака в ОПЕК+

"Очень важный вопрос, что эра газа заканчивается. Что является основанием сформировать такую позицию? Есть Международное энергетическое агентство (МЭА), которое занимается вопросом прогнозов, выстраиванием сценариев развития мировой экономики. Наверное, отталкиваясь от тех прогнозов, принимались те или иные решения, в том числе в мировой экономике, прежде всего в Европе", – отметил Аксютин на сессии "Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора".

"Можно ли сегодня серьезно относиться к прогнозам МЭА? Перефразирую профессора Преображенского Михаила Булгакова: "Не читайте западные отчеты", потому что на сегодняшний день назвать их однозначно независимыми и неангажированными достаточно сложно", – добавил он.

Аксютин подчеркнул, что представление об окончании эры нефти и газа и необходимости ускорения энергоперехода навязано сценарно: "Эти вещи сценарно навязывались, они сценарно декларировались, говорилось, что это истина в последней инстанции. Соответственно, страны принимали решения в этом направлении".

В результате уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет, уточнил спикер. Это, по его словам, послужило основанием кризиса в мировой энергетике. Аксютин назвал его "закономерностью", "недальновидной политикой". "Время нефти и газа рано признали законченным", – сказал он, заключая речь.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.