МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир Путин. Путин призвал энергокомпании обеспечивать внутренний рынок

"Действия некоторых наших коллег, западных элит внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти, негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять, причем делать это, конечно, приходится ответственным участникам рынка", — сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Страны ЕС пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате вся их экономика находится на нулевой отметке, заявил Путин.

"Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну, не полностью, но пытаются это сделать — отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. Конечно, не 100%, но в том числе это было очень серьезным элементом этого благополучия. Введены ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые полотки цен на наши нефть и газ", — сказал Путин.

Президент РФ рассказал об эффекте этих решений для самих европейских стран. По словам Путина, страны Европы переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов и газа, в результате чего европейская экономика находится на "около нулевой отметке". Россия не остановила стройки АЭС за рубежом, заявил Лихачев

"А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне — там, как эксперты наши говорят, +0,5% рост в Еврозоне и то за счет Италии и Испании, видимо, не знаю, надо посмотреть, коллеги еще посмотрят, почему у них некоторый рост наблюдается. Недвижимость, видимо, растет, туристический сектор после ковида встает на ноги, а так в целом в промышленности — минус", — отметил он.

Глава государства добавил, что по оценкам экспертов, спрос на природный газ до 2050 года вырастет во всех регионах мира кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое — до 5%. Доля Азии кстати напротив вырастет в 1,5 раза — с 21% до 30%.