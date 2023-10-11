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2023
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Премьер Ирака заявил о привлечении инвесторов в энергетические отрасли
Энергетика
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Багдад заинтересован в привлечении инвесторов для реализации проектов в сфере энергетики и нефтегазовом секторе, в том числе разработке месторождений на территории Ирака, заявил... ПРАЙМ, 11.10.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, газ, нефть, энергетика, ирак, инвестирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт —ПРАЙМ. Багдад заинтересован в привлечении инвесторов для реализации проектов в сфере энергетики и нефтегазовом секторе, в том числе разработке месторождений на территории Ирака, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.
"Мы предпринимаем комплексные проекты развития в сфере энергетики, нефтегазовой сфере, установили, приняли планы, которые заключают в себе развитие 11 месторождений. Мы призываем международные компании, специализированные, инвестировать в эти проекты, а мы со своей стороны, от правительства, готовы подготовить и предоставить все необходимые условия для работы частного сектора иракского и зарубежного", — заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По его словам, среди приоритетных сфер для инвестиций также: современные технологии, развитие инфраструктуры и переработка нефти.