МОСКВА, 11 окт —ПРАЙМ. Багдад заинтересован в привлечении инвесторов для реализации проектов в сфере энергетики и нефтегазовом секторе, в том числе разработке месторождений на территории Ирака, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Ирак пригласил международные компании осваивать месторождения нефти и газа

"Мы предпринимаем комплексные проекты развития в сфере энергетики, нефтегазовой сфере, установили, приняли планы, которые заключают в себе развитие 11 месторождений. Мы призываем международные компании, специализированные, инвестировать в эти проекты, а мы со своей стороны, от правительства, готовы подготовить и предоставить все необходимые условия для работы частного сектора иракского и зарубежного", — заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, среди приоритетных сфер для инвестиций также: современные технологии, развитие инфраструктуры и переработка нефти.