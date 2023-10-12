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https://1prime.ru/energy/20231012/841964345.html
В Иране ожидают реализации нефтегазовых проектов с Россией
Энергетика
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Россия и Иран финализируют переговоры по развитию нефтегазовых месторождений, созданию СПГ-объектов, скоро перейдут к реализации проектов, сообщил министр нефти Ирана Джавада... ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, газ, иран, россия, нефть, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран финализируют переговоры по развитию нефтегазовых месторождений, созданию СПГ-объектов, скоро перейдут к реализации проектов, сообщил министр нефти Ирана Джавада Оуджи.
"Мы определили очень хорошие проекты, провели хорошие переговоры с "Газпромом", пришли к хорошему взаимопониманию. Мы финализируем потихонечку (переговоры – ред.) и по развитию нефтяных и газовых месторождений, и по созданию объектов СПГ. Мы определили проекты более чем на 40 миллиардов долларов, думаю, что в скором будущем мы их переведем в практическую плоскость", – сказал Оуджи журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.