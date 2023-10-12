МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран финализируют переговоры по развитию нефтегазовых месторождений, созданию СПГ-объектов, скоро перейдут к реализации проектов, сообщил министр нефти Ирана Джавада Оуджи. Иран предложил использовать свои коридоры для экспорта российкого зерна

"Мы определили очень хорошие проекты, провели хорошие переговоры с "Газпромом", пришли к хорошему взаимопониманию. Мы финализируем потихонечку (переговоры – ред.) и по развитию нефтяных и газовых месторождений, и по созданию объектов СПГ. Мы определили проекты более чем на 40 миллиардов долларов, думаю, что в скором будущем мы их переведем в практическую плоскость", – сказал Оуджи журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.