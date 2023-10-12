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Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана расширение нефтепровода
Энергетика
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Вице-премьер России Александр Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса нефти из... ПРАЙМ, 12.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса нефти из России, сообщило правительство России.
"В ходе встречи с министром энергетики Азербайджанской Республики Шахбазовым Парвизом Огтай оглы были подняты вопросы расширения сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической и атомной сферах. В повестке переговоров — возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан, а также перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана", — говорится в сообщении.