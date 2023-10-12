МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Экспорт топлива из России при необходимости будет либерализовываться, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Цены дизтоплива в Европе близки к рекордным, заявил Новак

"Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться, безусловно, но ранее принятые меры, вот которые с 6 октября вступили в силу, правительством, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок. Главное, не допускать затоваренности", — добавил Новак.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

"Экспорт дизельного топлива, который осуществляется через морские порты, и поставка в порты идет трубопроводным транспортом, это примерно две трети от общего экспорта дизельного топлива, по нему принято решение возобновить экспорт", — сказал Новак.

Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.