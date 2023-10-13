2023-10-13T14:08:29+03:00
2023-10-13T14:08:29+03:00
2023-10-13T14:08:29+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231013/841977045.html
Глава "Газпром нефти" рассказал о влиянии возврата к топливному депферу
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Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, экономика, промышленность, новости, россия, топливо, демпфер, газпром
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, сказал журналистам в кулуарах РЭН глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"В среднесрочной перспективе он (демпфер — прим. ред.) является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда — нет", — ответил Дюков на вопрос о способности возврата к полным выплатам по демпферу обеспечить стабильное существование отрасли.
Дюков не исключил, что в будущем возможны новые решения по демпферным выплатам, если ситуация на рынке топлива будет меняться. "А в целом — ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем", — добавил он.
При этом в компании надеятся, что роста налоговой нагрузки для нефтяников не будет в связи с возвратом прошлых параметров демпфера.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.