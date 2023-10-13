МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Возвращение к полным выплатам по топливному демпферу поспособствует поддержке нефтяной отрасли в среднесрочной перспективе, но, возможно, было бы правильно пересмотреть цену отсечения по демпферу, при которой он обнуляется, сказал журналистам в кулуарах РЭН глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В среднесрочной перспективе он (демпфер — прим. ред.) является эффективным решением. Единственное, наверно, можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда — нет", — ответил Дюков на вопрос о способности возврата к полным выплатам по демпферу обеспечить стабильное существование отрасли.

Дюков не исключил, что в будущем возможны новые решения по демпферным выплатам, если ситуация на рынке топлива будет меняться. "А в целом — ничего вечного нет. Демпфер ведь тоже изначально был разработан эмпирическим путем", — добавил он.

При этом в компании надеятся, что роста налоговой нагрузки для нефтяников не будет в связи с возвратом прошлых параметров демпфера.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.