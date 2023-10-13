МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия будет продолжать диверсифицировать свой топливно-энергетический комплекс (ТЭК), развивая такие направления, как нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа (СПГ), заявил вице-премьер Александр Новак. Новак оценил потенциал снижения дисконта на российскую нефть

"Мы будем продолжать диверсифицировать свой топливно-энергетический комплекс, развивая новые направления и новые продукты. Например, это нефтегазохимия и производство сжиженного природного газа", — сказал он в ходе пленарного заседания Молодежного дня Российской энергетической недели "Энергетика 2035: будущее сферы".

Также среди целей на будущее, которые обозначил Новак, обеспечение устойчивой работы нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики. Это, по его словам, необходимо, чтобы Россия сохраняла свою конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечивала свою энергобезопасность.

Кроме того, заявил вице-премьер, Россия продолжит улучшать свой энергобаланс "с точки зрения повышения его чистоты".

"Будет увеличиваться доля атомной энергетики, будет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии", — добавил он, подчеркнув, что в энергобалансе все равно сохранится высокая доля традиционной энергетики.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.