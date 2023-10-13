МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия не будет уменьшать объем закупок нефти из России, несмотря на повышение Киевом платы за транзит нефти через Украину, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии оценили намерение Болгарии поднять плату за транзит газа

"У нас нет таких намерений. Мы всегда выступаем за диверсификацию (источников нефти — прим. ред.), но нам нужна прочная база, и ее мы можем получить только из России. Это, опять же, физический факт", — заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" в ответ на вопрос о возможности снижения объема поставок из России ввиду решения Киева поднять плату за транзит нефти через территорию Украины.

Благодаря поставкам газа из России, Венгрия смогла накопить 62% годового потребления газа, в то время как в Европе данный показатель не достигает и одной трети.

Глава МИД Венгрии заявил, что в стране предпочли, чтобы Киев не поднимал плату за транзит, так как это негативно влияет на стоимость нефти, но отметил, что в этом решении Венгрия зависит от Украины, так как нефтепровод находится на их территории.

Ранее Сийярто сообщил, что Болгария намерена поднять стоимость транзита газа через свою территорию, власти Венгрии связались с болгарскими и сербскими коллегами, чтобы урегулировать вопрос цены.