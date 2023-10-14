МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Будапешт доволен уровнем энергетического сотрудничества с Москвой и не считает нужным менять долгосрочный контракт с "Газпромом", заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Сийярто заявил о намерении продолжать закупать российскую нефть

"Мы довольны нашим энергетическим сотрудничеством с Россией, особенно в области поставок газа. "Газпром" является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться. Мы всегда получали объемы по контракту вовремя. Нет необходимости что-то в нем менять. Контракт соблюдается десятилетиями", — сказал он.

Будапешт и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубов газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубов в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 октября в 10.00 мск.