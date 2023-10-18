ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Китай в январе-сентябре 2023 года нарастил добычу нефти на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Товарооборот с Китаем точно превысит 200 миллиардов долларов, заявил Путин

Китай в январе-сентябре 2023 года добыл 156,72 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 1,9%. Объем переработки нефти за первые девять месяцев года достиг 554,84 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 11,5%.

Отдельно в сентябре 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 16,87 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,3%), объем переработки в сентябре достиг отметки в 63,62 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 12%). При этом в январе-сентябре страна увеличила импорт нефти на 14,6% в годовом выражении — до 424,27 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-сентябре 2023 года составила 170,4 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,4%. Отдельно в сентябре добыча газа в Китае составила 17,9 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,3%. Импорт газа за первые девять месяцев года вырос на 8,2%, до 87,77 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, в январе-сентябре текущего года рост показателя составил 3%, объем производства достиг отметки в 3,44 миллиарда тонн, при этом Китай на 73,1% увеличил импорт угля — до 350 миллионов тонн. Отдельно в сентябре в китайских шахтах добыли 390 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 0,4%.