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2023
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Узбекистан намерен расширить партнерство с французской компанией Orano
Энергетика
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Узбекистан намерен развивать партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщила пресс-служба президента страны. "Еще одной важной областью кооперации названа глубокая... ПРАЙМ, 02.11.2023
энергетика, экономика, новости, узбекистан, франция, уран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан намерен развивать партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщила пресс-служба президента страны.
"Еще одной важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компаний Orano", — говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Узбекистан для участия в совместном бизнес-форуме, а также укреплении энергетической безопасности Франции, включая увеличение поставок нефти и урана.