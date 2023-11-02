ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан намерен развивать партнерство с французской урановой компанией Orano, сообщила пресс-служба президента страны. Макрон посетит Казахстан и Узбекистан с официальным визитом

"Еще одной важной областью кооперации названа глубокая переработка стратегических сырьевых материалов и производство промышленной продукции на основе передовых технологий. Отмечено, что в этом направлении уже имеются планы по расширению партнерства с компаний Orano", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Узбекистан для участия в совместном бизнес-форуме, а также укреплении энергетической безопасности Франции, включая увеличение поставок нефти и урана.