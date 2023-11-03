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https://1prime.ru/energy/20231103/842167237.html
Россия будет работать с ОПЕК по стабилизации энергорынка, сказало Минэнерго
Энергетика
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Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка, члены альянса исполняют свои обязательства по добровольным сокращениям... ПРАЙМ, 03.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка, члены альянса исполняют свои обязательства по добровольным сокращениям добычи нефти, заявило Минэнерго России.
"Российская Федерация в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), и государств, не являющимися членами ОПЕК (ОПЕК+), по стабилизации энергетического рынка. В настоящий момент страны-участницы указанного соглашения, включая Российскую Федерацию, исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти", — говорится в сообщении министерства в его официальном Telegram-канале.