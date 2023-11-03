МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка, члены альянса исполняют свои обязательства по добровольным сокращениям добычи нефти, заявило Минэнерго России. Саудовская Аравия заинтересована в продолжении сотрудничества по ОПЕК+

"Российская Федерация в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), и государств, не являющимися членами ОПЕК (ОПЕК+), по стабилизации энергетического рынка. В настоящий момент страны-участницы указанного соглашения, включая Российскую Федерацию, исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти", — говорится в сообщении министерства в его официальном Telegram-канале.