МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на неделе 28 октября — 3 ноября упало к минимуму с февраля 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Рынок в огне: нефти предрекли свыше 150 долларов за баррель

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 7 единиц, до 618 единиц.

На отчетной неделе этот показатель был на 152 единицы, или 20% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 8 единиц и составило 496 единиц, а число действующих газовых буровых установок увеличилось на 1 единицу, до 118 единиц.