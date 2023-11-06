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В США рекордно упало число действующих нефтегазовых буровых установок
Энергетика
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Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на неделе 28 октября — 3 ноября упало к минимуму с февраля 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании... ПРАЙМ, 06.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на неделе 28 октября — 3 ноября упало к минимуму с февраля 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 7 единиц, до 618 единиц.
На отчетной неделе этот показатель был на 152 единицы, или 20% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.
Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 8 единиц и составило 496 единиц, а число действующих газовых буровых установок увеличилось на 1 единицу, до 118 единиц.