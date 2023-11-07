ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 14,5% и 8,8% соответственно, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Китай сообщил о падении показателей внешней торговли

За отчетный период Китай импортировал 473,21 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 280 миллиардов долларов, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Отдельно в октябре Китай закупил за границей 48,9 миллиона тонн нефти на 32,3 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа в январе-октябре 2023 года составил 96,5 миллиона тонн на сумму 51,1 миллиарда долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 7,3%). В октябре Китай закупил за границей 8,78 миллиона тонн природного газа на 4,26 миллиарда долларов.

Импорт угля за первые десять месяцев 2023 года составил 383,6 миллиона тонн (рост на 66,8%) и обошелся Китаю в 43,2 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 26,7%). В октябре Китай закупил за границей 35,9 миллиона тонн угля на 3,53 миллиарда долларов.