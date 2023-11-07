МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. США зависят от российского ядерного топлива, что вызывает беспокойство и представляет собой угрозу национальной безопасности Америки, заявила глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф. Кто виноват? США и Украина поругались из-за России

"Необходимо избавиться от нашей зависимости (в вопросе ядерной энергетики), особенно от России. Без действий Россия продолжит удерживать этот рынок. Это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости", — заявила Хафф в беседе с изданием Financial Times.

По словам Хафф, около 20 процентов топлива, используемого в американских реакторах, поставляется из России. Кроме того, под контролем России находится почти половина глобальных мощностей по обогащению ядерного топлива.

Хафф также отметила, что Россия долгое время доминировала на рынке ядерного топлива, предлагая дешевые поставки урана. Учитывая это, администрация президента Байдена запросила у Конгресса 2,16 миллиарда долларов для поддержки стратегии, направленной на увеличение мощностей по обогащению и конверсии урана в США.

"В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции из обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня", — подчеркнула Хафф.

По мнению главы управления, успех стратегии будет зависеть от введения ограничений на российскую ядерную продукцию, а также развития строительства новых реакторов на территории США.