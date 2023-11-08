МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий. В ЕК призвали сократить зависимость от России в обслуживании АЭС

Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.

"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", — сказал он.