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Россия готова создать проект АЭС для Казахстана, заявил Путин
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Президент России Владимир Путин заявил, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, россия, владимир путин, проект, аэс, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий.
Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.
"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", — сказал он.