МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Франция на фоне энергетического кризиса проявляет интерес к атомной энергетике и нуждается в импортном уране, поставки которого, в случае прекращения импорта из Нигера, может нарастить Казахстан, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. Казахстан может нарастить поставки урана во Францию

В начале ноября Казахстан сообщил, что видит потенциал в экспорте урана во Францию. Лидеры двух стран приняли участие в бизнес-форуме в Астане, в ходе которого президент республики Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества. В число приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор. При этом казахский лидер напомнил, что Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе.

Ранее РИА Новости подсчитало, что объем импорта товаров Евросоюзом из Нигера в августе сократился в 40 раз против июля — до 222,4 тысячи евро. Это произошло на фоне военного переворота в стране. ЕС разработал санкционный механизм против Нигера, и если его ограничения распространятся на торговлю, то сильнее всего пострадают Франция и Бельгия. При этом во всем французском импорте природного урана с августа 2022 года по июль 2023 года Нигер с долей почти в 23% занимал второе место после Казахстана (24,5%).

"Экспорт урана (казахстанские предприятия — ред.) могут нарастить… Франция, скорее всего, хеджирует риски, связанные с нигерским ураном", — оценивает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров. По расчетам РИА Новости на основании данных французской статслужбы, за семь месяцев этого года Казахстан поставил во Францию 1509 тонн урана, а за такой же период прошлого года — на 103,1 тонны больше, то есть 1612 тонн.

"С начала 2010-х годов объемы генерации энергии посредством атомной энергетики во Франции устойчиво снижались, однако возросший на фоне энергокризиса интерес к атомной энергетике стал стимулом для наращивания объемов генерации АЭС, и, как следствие, импорта урана для поддержания текущих мощностей и реализации запланированных проектов", — говорит эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Софья Мангилева.

Она отмечает, что ранее Казахстан объявлял о намерениях запустить крупную программу по повышению объемов добычи и обогащения урана с реализацией в 2025 году. Согласно проектному решению, дополнительные производственные мощности составят 6000 тонн в год. Но при этом речи о строительстве обогатительных фабрик пока не шло.

Франция как раз может нуждаться в покупке обогащенного урана, поскольку полный потенциал мощностей местных фабрик по обогащению урана меньше, чем полная потребность страны в обогащенном уране, замечает эксперт. "В конце 2022 года активно обсуждался проект по увеличению мощностей по обогащению урана Georges Besse II (одна из фабрик по обогащению — ред.)… что позволит обогатить еще около 3500 тонн и увеличить генерацию на 44%… Откуда взять уран? Новые проекты в Казахстане позволят увеличить добычу урана на 6000 тонн, но переработать дополнительные объемы Франция единолично скорее всего не сможет", — заключила Мангилева.