МИД: Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам энергетики
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Москва и Ашхабад ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
Ранее председатель Госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев сообщил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана касается интересов других стран, в том числе Туркмении, и Ашхабад обеспокоен подобными заявлениями.
"Россию и Туркменистан связывают узы дружбы, поэтому у нас не может быть "недосказанности" в отношениях. Мы поддерживаем регулярный диалог, в том числе по вопросам топливно-энергетической сферы. Уверен, сотрудничество между нами будет и далее служить образцом конструктивного и выгодного стратегического партнёрства в энергетике", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://1prime.ru/energy/20231108/842199733.html