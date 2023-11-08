МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Киев вместе с американской Westinghouse придумал, как вытеснить Россию с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но "пока результата не видит", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В ЕК призвали сократить зависимость от России в обслуживании АЭС

"Мы дали удочку в руки ЕС… Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", — процитировало Кулебу издание "Украинская правда".

Министр также заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям.

В ЕС уже около двух лет звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли, но их введение не поддерживает некоторые страны союза, использующие ядерную энергетику.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что несмотря на беспрецедентное давление извне, компания не остановила ни одну стройку АЭС за рубежом.

"Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 33 энергоблоков в 11 странах.